В Подмосковье открыли школу адаптивного картинга для ветеранов СВО

В Подмосковье на картодроме «Лидер» в Подольске прошло открытие «Школы адаптивного картинга для ветеранов СВО», регион стал четвертым в России, где будет работать такая школа — они уже действуют в Ленинградской области, Туле и Рязани. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Ребята, которые долго находятся в госпитале, им не хватает адреналина и настоящей мужской работы. И в общем-то, эта идея на поверхности лежала. Эти специальные машины для этого приспособлены: простейшее ручное управление, газ-тормоз. И ребята получают те эмоции, которые они уже давно не получали», — рассказал председатель совета фонда «Высокотехнологичная медицинская помощь» Сергей Фурсенко.

В рамках проекта будет проводиться ранняя реабилитация ветеранов СВО, которые частично или полностью потеряли подвижность. Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова совместно с благотворительным фондом «Высокотехнологичная медицинская помощь» в течение года апробировали методику адаптивного картинга на картодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Торжественное открытие учреждение посетили сенатор Российской Федерации от Московской области Александр Двойных, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, генерал-лейтенант медицинской службы, начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков, заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Кроме того, там присутствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова, глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Двойных подчеркнул, что аналогичный проект по реабилитации участников СВО планируется запустить и в подмосковном Домодедово. Там в течение ближайшего года откроется новый современный, один из самых масштабных картинг-центров страны.

В день открытия состоялись первые старты. Их участниками стали военнослужащие, которые проходят реабилитацию в «Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Ясенки», 1586 Военном клиническом госпитале Минобороны России и санатории «Бэс Чагда». Система адаптивного управления обеспечивает возможность вождения для пилотов с ограниченными возможностями здоровья. Ключевым партнером программы выступает Государственный фонд «Защитники Отечества» и ФМБА России.

Открытие школы адаптивного картинка прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.