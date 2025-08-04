В Подмосковье отремонтировали 50 км региональных дорог, ведущих к ж/д станциям

В Подмосковье в рамках нацпроекта отремонтировали региональные дороги протяженностью около 50 км, ведущие к железнодорожным станциям. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт провели в 18 округах, в том числе в Истре, Королеве, Коломне, Подольске и Ступино. В общей сложности было отремонтировано 27 дорожных участков. К примеру, в Коломне отремонтировали дорогу, которая ведет к станции «Пески», а в Подольске — подъезд к станции «Гривно».

Помимо этого, в области провели ремонтные работы на 22 ж/д переездах, в том числе в Сергиевом Посаде, Домодедово и Раменском.

В целом на этот год запланирован ремонт 120 км дорожного покрытия на участках, ведущих к станциям, и 39 переездов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе дорожного ремонта в области.