В Подмосковье пассажиры автобусов Мострансавто совершили более 406,5 млн поездок

С начала 2026 года пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 406,5 млн поездок в автобусах предприятия, чаще всего проезд фиксировали с помощью социальных карт — более 189,6 млн поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Развитие общественного транспорта в Подмосковье предполагает постоянную работу над доступностью и качеством перевозок. Данные о пассажиропотоке позволяют учитывать реальные потребности жителей при совершенствовании маршрутной сети», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На банковские карты пришлось свыше 139,5 млн трансакций, на транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» — более 77,3 млн. Среди лидеров по числу поездок оказались маршруты МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 12 г. Ногинск. В среднем в октябре жители и гости Подмосковья регистрируют свыше 1,5 млн поездок в автобусах компании ежедневно.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.