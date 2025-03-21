В Подмосковье планируют разработать законопроект об ответственном ведении бизнеса

В Московской областной думе планируют разработать законопроект об ответственном ведении бизнеса. Подробнее об этом рассказал председатель профильного комитета регионального парламента Тарас Ефимов.

«Ответственное ведение бизнеса — это когда компании не только работают на финансовый результат, получают прибыль, но и на деле обеспечивают достойные условия труда для работников, поддерживают справедливую конкуренцию и реализовывают важные для региона инвестиционные и социально значимые проекты: экологические, социальные, образовательные, благотворительные», — пояснил он.

Ефимов привел в пример компании, которые оказывают поддержку многодетным сотрудникам и участникам спецоперации. Он также подчеркнул, что таких бизнесменов нужно поддерживать со стороны органов власти.

Было отмечено, что сейчас в федеральном законодательстве не закреплены понятия ответственного ведения бизнеса. В некоторых регионах было принято решение принять на своем уровне соответствующие законы. Такой законопроект могут разработать и в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области создадут новую ОЭЗ. Она будет расположена в Серпухове. Площадь объекта составит 30 га.