В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали 52 участка региональных дорог опорной сети

В Подмосковье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 52 участка региональных дорог опорной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность отремонтированных участков составляет более 225 км. Работы провели специалисты Мосавтодора в 30 округах региона, в том числе в Волоколамске, Егорьевске и Талдоме.

К примеру, в Егорьевске отремонтировали 15,7 км дороги «Поминово — Коробята — Запутное» от села Саввино до деревни Иванцево. А в Талдоме — 12,4 км дороги «Дмитров — Талдом» — Богородское — Константиново» от села Новогуслево до деревни Сущево.

В региональную опорную сеть входит более 220 дорог. Они обеспечивают основной объем пассажирских и грузовых перевозок в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.