В Подмосковье по программе благоустройства провели ремонт около 100 дворов

В Подмосковье в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» провели ремонт 99 дворовых территорий, еще 174 находятся в работе. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В общей сложности в 2026 году в перечень вошло 425 дворовых территорий. Подрядчики заменят асфальт на проездах и тротуарах, проведут озеленением, обустроят парковки, а также установят скамейки и урны. Ремонт уже завершили во дворах в Звездном городке. В Реутове, Кашире и Павлово-Посадском округе работы выходят на финишную прямую.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в Подмосковье стараются максимально внедрять в рабочие процессы современные технологии и автоматизированные системы. За качеством работ следят при помощи системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.