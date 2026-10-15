В Подмосковье почти 250 молодых семей улучшили жилищные условия по госпрограмме

В 2026 году 248 молодых семей в Подмосковье получили сертификаты на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы «Жилище». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, например, в Шатуре документы на получение субсидий в рамках государственной программы получили девять молодых семей, в том числе Николай и Дарья Бабкины, которые воспитывают сыновей. Они узнали о программе поддержки еще несколько лет назад, но решила принять в ней участие, когда появился второй ребенок. Теперь семья переехала в собственную двухкомнатную квартиру.

Жители Волоколамска Владимир и Кристина Васины воспитывают маленького сына, они приобрели в рамках проекта трехкомнатную квартиру в центре города.

Напомним, что принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» могут жители в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в жилье (менее учетной нормы на человека) и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.