В Подмосковье почти 30 тыс. жителей проверили свое здоровье на работе

С начала лета 2026 года выездные бригады врачей в Подмосковье осмотрели почти 30 тыс. работников предприятий и организаций, при необходимости их направили на углубленную диагностику. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы понимаем, что рабочий график не всегда позволяет посетить поликлинику в будние дни. Тем не менее регулярные профилактические обследования имеют особое значение для раннего выявления заболевания», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для прохождения диспансеризации или профилактического осмотра медицинские бригады выезжают на предприятия, в образовательные учреждения и другие организации. Узнать результаты обследований можно на телемедицинской консультации с врачом, записаться на диспансеризацию в поликлинике возможно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАКС», а также по телефону 122.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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