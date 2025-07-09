В Подмосковье почти 500 соцработников получили дополнительные меры поддержки

Более 470 социальных работников в Подмосковье получают дополнительные меры поддержки — помощь с арендой жилья, выплаты молодым специалистам. Регион стал первым в России, где их ввели на законодательном уровне. Об этом сообщает Московская областная Дума по итогам выездного заседания профильного комитета, в ходе которого обсуждались вопросы социальной помощи детям с инвалидностью.

«В Подмосковье мы делаем все возможное, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители получали максимальную поддержку. В частности, в 29 наших социальных центрах открыто 110 специализированных отделений, где ежегодно помогают почти 15 тысячам ребят», — сказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

По его словам, в регионе также реализуется проект «Реабилитация на дому» и функционирует служба персональных помощников.

Напомним, что ежемесячная денежная выплата на аренду жилья для специалистов, не имеющих жилых помещений на территории области, составляет от 20 до 30 тыс. рублей. Оформить ее можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.