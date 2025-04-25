В Подмосковье почти 70 тыс. человек приняли участие в акции «Диктант Победы»
«Диктант Победы» в Подмосковье написали 69 тыс. человек
В Подмосковье в Международной патриотической акции «Единой России» «Диктант Победы» приняли участие 69 тыс. человек. Мероприятие в области провели на 1,3 тыс. площадок. Об этом рассказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Центральной площадкой в Подмосковье стал Красногорский филиал Музея Победы. Здесь диктант написали участники СВО, волонтеры, члены «Молодой Гвардии» и юнармейцы.
Как рассказал Брынцалов, подготовка к акции велась при активном участии образовательных и культурных учреждений, воинских частей, сотрудников силовых ведомств, общественных организаций.
«Все они стремятся объединить людей разных поколений — наших ветеранов и молодежь, а также неравнодушных жителей, желающих проверить свои знания и вновь окунуться в историю Великой Отечественной войны», — отметил Брынцалов.
Член генсовета партии, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков поблагодарил председателя «Единой России» Дмитрия Медведева за включение в тестирование блока на тему СВО.
«Мы привлекаем волонтеров, юнармейцев и школьников к написанию диктанта. Они отвечают на вопросы не только о Великой Отечественной войне, но и о специальной военной операции. Это уникальная возможность — даже если участник не знает ответа на вопрос, он может пообщаться с ветераном боевых действий, который принимал участие в СВО, и обсудить с ним интересующие моменты», — добавил он.
Принять участие в акции могут все желающие. Для этого нужно посетить одну из очных площадок диктанта или пройти тестирование в онлайн-формате.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как область готовится к празднованию Дня Победы.