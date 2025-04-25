В Подмосковье почти 70 тыс. человек приняли участие в акции «Диктант Победы»

«Мы привлекаем волонтеров, юнармейцев и школьников к написанию диктанта. Они отвечают на вопросы не только о Великой Отечественной войне, но и о специальной военной операции. Это уникальная возможность — даже если участник не знает ответа на вопрос, он может пообщаться с ветераном боевых действий, который принимал участие в СВО, и обсудить с ним интересующие моменты», — добавил он.