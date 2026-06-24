В Подмосковье подали более 16,2 тыс. заявлений на оформление разрешения на земляные работы

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 16,2 тыс. заявлений на получение ордера на право производства земляных работ, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти на портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство», она доступна для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц. Ордер нужно получать при проведении любых видов земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 см. Его выдают на определенное время, при необходимости он продлевается. По завершении земляных работ ордер необходимо закрыть.

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