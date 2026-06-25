В Подмосковье подали более 200 тыс. заявлений на оформление соцкарты жителя Московской области

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 200 тыс. электронных заявлений на оформление социальной карты жителя Московской области, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» – «Соцкарты и документы», для подачи заявки необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить интерактивную форму. Готовую пластиковую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

В ведомстве уточнили, что при заполнении формы на получение соцкарты для ребенка умный сервис автозаполнения самостоятельно проверит информацию и отобразит на экране список тех детей, на которых можно оформить социальную карту.

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