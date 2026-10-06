В Подмосковье подали более 3,6 тыс. заявок на госэкспертизу проектной документации

С начала 2026 года в Подмосковье онлайн-услугой «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» воспользовались более 3,6 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Ее могут получить индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, если они планируют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или другие работы на собственном участке или земле другого правообладателя. Для получения разрешения на строительство необходимо получить положительное заключение экспертизы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.