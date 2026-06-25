В Подмосковье подали около 4,5 тыс. заявлений на согласование перепланировки

С начала 2026 года жители Подмосковья подали порядка 4,5 тыс. электронных заявлений на согласование переустройства или перепланировки помещения, сделать это можно через региональный портал госуслуг в разделе «Жилье» – «Другое». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для собственников квартир, нежилых помещений или нанимателей жилого помещения по договору социального найма. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

К перепланировке относятся работы по изменению границ помещений, а также возведению или сносу стен и дверных проемов, уточнили в ведомстве.

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