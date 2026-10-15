В Подмосковье подали почти 12 тыс. заявок на получение разрешения на капитальное строительство

С начала 2026 года в Подмосковье электронной услугой «Разрешение на строительство объектов капитального строительства» воспользовались порядка 11,5 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Строительство», она позволяет получить разрешение на строительство объекта капитального строительства, подать заявление на исправление технической ошибки в разрешении или внесение в него изменений. Для этого нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.