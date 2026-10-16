В Подмосковье подали почти 8 тыс. заявлений на согласование перепланировки

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 7,5 тыс. заявлений на согласование переустройства или перепланировки помещения, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Жилье» – «Другое», воспользоваться ею могут собственники квартир, нежилых помещений или наниматели жилого помещения по договору социального найма. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта, который проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.