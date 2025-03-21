В Подмосковье подвели итоги Международной выставки туризма MITT-2025

В Подмосковье подвели итоги 31-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT-2025. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Как отметили в ведомстве, выставку посетили 16,5 тыс. человек. В мероприятии приняли участие свыше 1 тыс. компаний из 36 стран мира, в том числе из Индии, Китая, Венгрии и Кубы.

По итогам мероприятия стенд Подмосковья получил звание самого гостеприимного стенда. В этом году на стенде свои туристические возможности представили такие города Подмосковья, как Коломна, Подольск, Сергиев Посад, Зарайск, Серпухов. Также были представлены предприятие «Объединение Гжель» и отели региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за год в ресурсном центре на базе РГУТИС будут обучены около 10 тыс. специалистов туриндустрии.