Андрей Воробьев: 10 тыс. специалистов туриндустрии за год обучат в ресурсном центре на базе РГУТИС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совещании на тему подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства. Его провел зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Совещание прошло в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС) в Пушкино.

«По Подмосковью мы видим, что есть большой спрос на туризм, а значит — и на специалистов. У нас в Подмосковье 14 колледжей и пять вузов занимаются подготовкой кадров. В прошлом году здесь, на базе РГУТИС, создан один из трех федеральных ресурсных центров, который в этом году планирует обучить 10 тыс. специалистов для всей страны», – рассказал губернатор.

Воробьев отметил, что регион заинтересован в открытии новых отелей, создании мест отдыха, развитии музеев. Он также выразил благодарность Правительству России и Минэкономразвития РФ за продление программы льготного кредитования. Благодаря этому были одобрены кредиты для 11 крупных проектов, связанных со строительством гостиниц на 3 тыс. номеров.

«Надеюсь, что наш внутренний туризм по-прежнему будет показывать заметные результаты — это очень важно и для экономики, и, самое главное, такой запрос есть у наших жителей», - добавил губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Константин Семенец ]

В Подмосковье в туристической и гостиничной сфере работают 53 тыс. человек. Область является одним из лидеров в стране по числу посещающих ее туристов, работающих гостиниц и номерному фонду. На территории региона открыто более 1,3 тыс. отелей, загородных баз, домов отдыха и других мест размещения туристов.

В 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Красногорского колледжа был создан кластер среднего профессионального образования. Он объединяет восемь колледжей и три предприятия для прохождения практики студентов. В 2024 году появился еще один кластер — на базе колледжа «Подмосковье». В него входит 12 образовательных учреждений и пять предприятий.

Чернышенко отметил, что сейчас в сфере туризма и гостеприимства в стране заняты около 1 млн человек. Потребность в сотрудниках составляет около 250 тыс. Ожидается, что к 2030 году показатель достигнет 400 тыс. РГУТИС, по словам зампреда, призван стать ведущим центром подготовки кадров для этой отрасли. Вуз подписал несколько соглашений о создании новых