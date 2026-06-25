В Подмосковье появится региональный сервисный центр МАЗ

Минский автомобильный завод построит офисно-сервисный центр в Подмосковье. Инвестиционный проект обсудили заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и генеральный директор ОАО «МАЗ» (управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ») Валерий Иванкович, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестпроект по созданию офисно-сервисного центра МАЗ в Подмосковье уже детально проработан. С коллегами из Белоруссии у нас прямой контакт по этому вопросу», — сообщила зампред.

По ее словам, компания оформляет заявку на получение региональной имущественной поддержки, после чего проект выйдет на стадию реализации. Предварительно центр возведут в Химках, это позволит обеспечить качественное обслуживание и сервисную поддержку техники МАЗ, которую используют в регионе.

На территории Минского автомобильного завода прошла встреча, на которой обсуждался проект сервисного центра. Делегация инвестиционного блока правительства Московской области посетила предприятие в рамках визита в Белоруссию на XIII Форум регионов России и Беларуси.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.