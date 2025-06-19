В Подмосковье после вмешательства прокуратуры восстановили права участника СВО

В Подмосковье после вмешательства прокуратуры Московской области были восстановлены права участника СВО на предоставление кредитных каникул. Соответствующую проверку провела Балашихинская городская прокуратура.

В 2020 году между банком и заявителем был заключен кредитный договор. В 2022 году участнику СВО был предоставлен льготный период по договору. В сентябре прошлого года боец получил сообщение от банка о продлении кредитных каникул на полгода, но спустя месяц с его карты были списаны деньги в счет погашения задолженности.

Прокуратура внесла представление, которое было удовлетворено. Также было возбуждено административное дело. Благодаря вмешательству ведомства права военнослужащего были восстановлены, и банк продлил кредитные каникулы, вернул деньги и скорректировал кредитную историю.

Ранее сообщалось, что в Подольске прокуратура помогла оштрафовать организацию на 500 тыс. рублей за коррупцию.