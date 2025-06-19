В Подольске прокуратура помогла оштрафовать организацию на 500 тыс. рублей за коррупцию

Коммерческую организацию оштрафовали на 500 тыс. рублей за совершение коррупционного правонарушения по постановлению Подольской городской прокуратуры. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Дело в отношении генерального директора организации рассмотрел Подольский городской суд, его признали виновным в совершении коррупционного преступления.

По данным ведомства, глава компании передал взятку начальнику Судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная лаборатория» по региону за отражение недостоверных выводов в заключении специалиста о причине пожара на объект. Ее размер составил 265 тыс. рублей. В отношении юрлица возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.

В результате мировой судья 190 судебного участка Подольского судебного района области оштрафовал организацию на 500 тыс. рублей, его оплатили в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.