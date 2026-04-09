В Подмосковье поступило более 400 заявок на регистрацию социальных предприятий

С начала года на региональный портал поступило свыше 400 заявок на внесение субъектов малого и среднего предпринимательства в Реестр социальных предприятий Подмосковья. Об этом сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить статус социального предприятия могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связана с поддержкой социально уязвимых категорий граждан. К примеру, это компании, в штате которых трудятся социально незащищенные лица, или организации, реализующие важные общественные инициативы в сфере образования, медицины, культуры и других значимых направлениях.

Оформить заявку на признание субъекта МСП социальным предприятием можно на региональном портале — услуга размещена в разделе «Бизнесу» → «Бизнес» → «Поддержка МСП». Процесс подачи заявления максимально упрощен: достаточно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. После рассмотрения заявки решение автоматически поступит в личный кабинет заявителя.

Важный нюанс: присвоенный статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно. Это позволяет гарантировать, что организации продолжают выполнять заявленные социальные обязательства и действительно вносят вклад в решение актуальных общественных задач.

Рост числа заявок наглядно демонстрирует растущий интерес предпринимателей к статусу социального предприятия. Это говорит не только о повышении осведомленности бизнеса о доступных мерах поддержки, но и о готовности компаний брать на себя социальную ответственность. Развитие сектора социальных предприятий способствует созданию новых рабочих мест для уязвимых групп населения, расширению доступа граждан к важным услугам и в целом укрепляет социальную стабильность в регионе.

