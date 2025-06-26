В Подмосковье приняли закон, который запрещает детям находиться у водных объектов без сопровождения взрослых

В Подмосковье приняли закон, который запрещает несовершеннолетним находиться у водных объектов без присмотра взрослых. Об этом рассказали в Московской областной думе.

Проект закона внесла прокуратура Московской области. Его цель — предупредить несчастные случаи на водоемах с участием детей.

За нарушение закона родителям или законным представителям детей будут выносить предупреждение или выписывать штрафы в размере от 100 до 500 руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности на пляжах региона.