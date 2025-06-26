В Подмосковье приступили к выбору подрядчика для второго этапа реконструкции Носовихинского шоссе

В Подмосковье приступили к выбору подрядчика для проведения работ в рамках второго этапа реконструкции Носовихинского шоссе. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Участок пролегает от станции «Железнодорожная» до улицы Агрогородок в Балашихе. Его протяженность составляет 3,1 км. В рамках реконструкции дорога будет расширена до четырех — шести полос. Также построят два подземных перехода для пешеходов.

На третий квартал следующего года запланировано проектирование. Завершить строительные работы планируется в первом квартале 2029-го.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе, которая ведется в регионе в целях снижения смертности на железной дороге.