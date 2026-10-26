В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 1,5 млн человек

В Подмосковье от гриппа вакцинировались уже более 1,5 млн жителей, пройти процедуру можно в поликлиниках по месту прикрепления, в мобильных комплексах и на предприятиях, детям она доступна в образовательных учреждениях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Вакцинация — наиболее эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что прививка помогает снизить вероятность тяжелого течения болезни и развития осложнений, сделать ее можно бесплатно. Перед вакцинацией пациента осмотрит медицинский работник, чтобы исключить возможные противопоказания.

Записаться на прием к врачу в поликлинику можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.