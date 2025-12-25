В Подмосковье профосмотры прошли почти 1,4 млн детей с начала года

В Подмосковье с начала 2025 года профилактические медосмотры прошли порядка 1,4 млн детей. Это на 73,5 тыс. больше, чем в 2024-м, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В регионе пройти обследование можно как в поликлинике, так и непосредственно в образовательном учреждении — для этого в школы и детсады выезжают специальные медицинские бригады.

Профилактические осмотры необходимы для определения группы здоровья ребенка и раннего выявления возможных заболеваний. Если патология была заподозрена в ходе осмотра в школе или детсаду, то ребенок будет направлен в поликлинику для углубленного обследования.

Информация о пройденном обследовании в течение 45 дней появляется в личном кабинете на областном сайте Госуслуг.

