В Подмосковье пройдет фестиваль «Посадский калейдоскоп»

Посетителей ждут обзорная экскурсия по музею, знакомство с постоянной и временными экспозициями, лекция об истории города. Желающие смогут пополнить свои коллекции на «Антикварной барахолке у мельницы». Кроме того, в программу мероприятия войдут творческие мастер-классы, на которых можно будет изготовить текстильные бусы, расписать декоративные броши-пуговицы или освоить технику набойки на ткани, и не только. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+