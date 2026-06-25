В Подмосковье пройдет фестиваль «Посадский калейдоскоп»

Фестиваль «Посадский калейдоскоп» пройдет в Подмосковье

Официально

Фото: [Организаторы фестиваля «Посадский калейдоскоп»]

В субботу, 27 июня, в Павлово-Посадском историко-художественном музее состоится фестиваль «Посадский калейдоскоп». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут обзорная экскурсия по музею, знакомство с постоянной и временными экспозициями, лекция об истории города. Желающие смогут пополнить свои коллекции на «Антикварной барахолке у мельницы». Кроме того, в программу мероприятия войдут творческие мастер-классы, на которых можно будет изготовить текстильные бусы, расписать декоративные броши-пуговицы или освоить технику набойки на ткани, и не только. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+

Актуально
Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области
Добавьте mosregtoday.ru в избранное