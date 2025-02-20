В Подмосковье пройдет финал патриотического фестиваля-конкурса «Голос Победы»

В субботу, 22 февраля, в поселке Удельная Раменского округа пройдут финал и гала-концерт Областного патриотического фестиваля-конкурса «Голос Победы». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

На первый этап конкурса поступило более 1 тыс. заявок, к участию допустили 800 лучших из них. После этого определились 107 лауреатов в трех номинациях и четырех возрастных категориях. Среди номинаций — «Художественное слово», «Хореографическое искусство» и «Вокальное искусство».

В состав жюри вошли народная артистка России Елена Горячева, заслуженный работник культуры РФ Наталья Митина и другие. В гала-концерте примут участие 39 лауреатов I степени, по итогам выступлений лучшим присудят Гран-при фестиваля. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 6+