В Подмосковье пройдет выставка, посвященная Владимиру Высоцкому

В Доме культуры поселка Горки-10 Одинцовского округа открылась выставка «Таганка! Славься! Смейся! Плачь! Кричи!», посвященная памяти Владимира Высоцкого, ее подготовили Комитет по культуре администрации округа и Государственный музей Владимира Высоцкого (Департамент культуры Москвы). Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут увидеть личные вещи артиста, атрибуты его творчества, сценические костюмы, документы, театральный реквизит к спектаклям Театра на Таганке с участием артиста — «Послушайте!», «Гамлет», «Преступление и наказание», «Пугачев» и другие. QR-коды у экспонатов позволят им получить доступ к дополнительному аудиовизуальному контенту и информации о жизни и творчестве Высоцкого.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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