В Подмосковье прошла научно-исследовательская смена для школьников

8 октября в Курчатовском институте в Протвино завершилась тематическая профильная смена «Коды Курчатова» для школьников Подмосковья. Ее участниками стали более 150 ребят с 7 по 11 классы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Интенсив проходил на протяжении четырех дней. В программе – лекции ведущих ученых, мастер-классы, экскурсии по научной инфраструктуре института, а также практические занятия. Завершающим этапом смены стала защита проектов.

Курс разделен на две возрастные категории. Ученики 9–11 классов принимали участие в Физико-математическом турнире, где в ходе двух раундов подготовки и защиты проектов решали научные задачи. А для школьников 7–8 классов шла работа по программе, направленной на изучение свойств воды и ее взаимодействия с живыми системами.

Проект «Коды Курчатова» создан для популяризации науки и естественно-научного образования для обеспечения технологического суверенитета страны. Мероприятие организовано при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках Десятилетия науки и технологий.