В Подмосковье проведут фестиваль профессиональных русских народных инструментов «Ступино Фолк Фэст»
Фестиваль «Ступино Фолк Фэст» пройдет в Подмосковье
Фото: [freepik.com]
В пятницу и субботу, 14 и 15 марта, в Ступино пройдет IV открытый фестиваль профессиональных русских народных инструментов «Ступино Фолк Фэст», на котором соберутся музыканты со всей России. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В мероприятии примут участие Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов Липецкой государственной филармонии, оркестр баянистов и аккордеонистов Российской академии музыки им. Гнесиных, оркестр русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии, уточнили в сообщении.
Отметим, что фестиваль предложил проводить заслуженный артист Московской области, худрук оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии Алексей Сысоев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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