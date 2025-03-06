В Подмосковье проведут фестиваль профессиональных русских народных инструментов «Ступино Фолк Фэст»

В пятницу и субботу, 14 и 15 марта, в Ступино пройдет IV открытый фестиваль профессиональных русских народных инструментов «Ступино Фолк Фэст», на котором соберутся музыканты со всей России. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.