В Подмосковье проведут модернизацию производства материалов для загородных домов

Производитель материалов для загородного домостроения ООО «Деке Экстружн» модернизирует производство при поддержке подмосковного Фонда развития промышленности (ФРП МО), для этого ему предоставили льготный заем в размере 75 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Средства, полученные в рамках льготного займа, будут направлены на модернизацию производства водосточных систем и фасадных панелей, а также на расширение сырьевых хранилищ. Общие инвестиции в проект, также предполагающий закупку оборудования, его монтаж, наладку и подготовку к серийному производству, составляют почти 188 млн рублей, и порядка 40% от этой суммы будут предоставлены в формате льготного займа», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Заем ФРП МО был предоставлен компании под 3% годовых сроком на пять лет. Группа компаний ДЕКЕ производит товары для внешней и внутренней отделки загородных домов: виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ, чердачные лестницы, гибкую битумную черепицу и каменно-полимерные напольные покрытия.

Завод, где выпускают сайдинги, фасадные панели и водостоки расположен в Дмитрове. Его производственные мощности позволяют ежегодно выпускать 10 млн кв. м сайдинга, 3 млн кв. м фасадных панелей и не только. Общая площадь производственных и складских помещений комплекса, где трудоустроены более 500 человек, составляет более 20 тыс. кв. м.

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