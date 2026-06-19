В Подмосковье проведут ремонт 10 региональных дорог, ведущих к медучреждениям

В Подмосковье в рамках ремонтного сезона-2026 специалисты Мосавтодора планируют отремонтировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 23 участка региональных дорог, ведущих к медицинским учреждениям, работы по замене порядка 50 км покрытия на 10 дорогах уже идут в 10 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего дорожники обновят более 100 км асфальтобетонного покрытия на 23 региональных дорогах, что позволит обеспечить комфортный подъезд к поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам и диспансерам не только для жителей, но и для работников медицинских учреждений Подмосковья», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, на двух участках работы уже завершились. Так, в Коломне специалисты отремонтировали 1,5 км покрытия на улице Астахова — от пересечения с улицей Девичье Поле до улицы Весенней. Там находятся взрослая и детская поликлиники. Кроме того, свыше 4 км покрытия заменили на участке дороги Нара — Таширово — МБК через деревни Таширово и Литвиново Наро-Фоминского округа, где расположена Ташировская амбулатория.

Помимо этого, ремонт проведут в Ленинском округе, во Фрязине, в Щелкове и Раменском округе. В общей сложности в этом году в рамках нацпроекта в регионе обновят более 150 участков региональных дорог, которые обеспечивают подъезд к домам и местам притяжения жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.