В Подмосковье провели более 30 работ на сетях водоснабжения и водоотведения

За сутки коммунальные службы Подмосковья провели еще более 30 комплексных мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, например, ремонт сетей водоснабжения провели по адресам пер. Интернациональный, д. 6/1, в Павловском Посаде, ул. Карла Маркса в деревне Большие Дворы и ул. Трудовая, д. 1а, в Электростали. Кроме того, специалисты восстановили коммуникации в колодцах, заменили задвижки и изношенные участки водопровода в населенных пунктах городского округа Шатура — в поселке Осаново и селе Шарапово и так далее.

В ведомстве уточнили, что мероприятия позволили улучшить качество водоснабжения, обеспечить надежную работу водопроводных и канализационных сетей, а также повысить уровень коммунальных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.