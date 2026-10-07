В Подмосковье провели более 80 земельно-имущественных аукционов

На прошлой неделе в Подмосковье провели 82 аукциона по земельно-имущественным торгам, их участниками стали 220 претендентов. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем число участников на конкурентных процедурах составило 2,7 человека на лот. Так, в аукционе по продаже земельного участка под ЛПХ в Наро-Фоминском округе приняли участие 12 человек. Победу одержал тот, кто смог предложить наивысшую цену.

Напомним, что на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 2 тыс. объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.