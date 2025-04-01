В Подмосковье провели капремонт восьми объектов физической культуры и спорта

В 2024 году в Подмосковье капитально отремонтировали восемь объектов физической культуры и спорта. Об этом сообщает Московская областная дума.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в этом году в регионе проектируют и строят 12 спортобъектов, еще 23 — капитально ремонтируют.

Он совершил рабочую поездку и оценил итоги работ по реконструкции спорткомплекса «Орион» вместе с главой округа Сергеем Юровым, его капремонт завершили в конце прошлого года. Строители обновили трибуны, подтрибунные помещения, спортивные залы, раздевалки, два бассейна и не только

«Капитально отремонтировать спорткомплекс удалось, в том числе при поддержке национального проекта «Демография», общее финансирование работ составляет более 1,2 млрд рублей, свыше 804 млн из которых — из регионального бюджета. Отрадно, что спорткомплекс доступен как для массового спорта, так и спортсменов-любителей, на стадионе также проходят занятия в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», — добавил спикер регионального парламента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.