В Подмосковье провели научно-практическую конференцию «Форум лабораторных инноваций»
Форум лабораторных инноваций прошел в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба ГБУЗ МО "Одинцовская ОБ"]
Научно-практическую конференцию «Форум лабораторных инноваций» провели в Доме Правительства Московской области. В ее рамках специалисты обсудили роль лабораторной диагностики в клиническом маршруте пациента, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В число спикеров вошла заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова. Она представила доклад «От риска к контролю: лабораторный маршрут пациента. Диабет, сердечно-сосудистый и почечный риск в системе диспансеризации».
«За каждым лабораторным показателем стоит конкретный пациент. Сегодня важно не просто выявить отклонение в анализах, а обеспечить полный клинический маршрут: от оценки риска и уточнения диагноза до своевременного лечения и диспансерного наблюдения. Наша задача — сделать так, чтобы ни один пациент с выявленными факторами риска не остался без внимания, а каждый результат обследования становился основанием для конкретных действий», — подчеркнула она.
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