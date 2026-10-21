В Подмосковье провели научно-практическую конференцию «Форум лабораторных инноваций»

Форум лабораторных инноваций прошел в Подмосковье

Официально

Фото: [Пресс-служба ГБУЗ МО "Одинцовская ОБ"]

Научно-практическую конференцию «Форум лабораторных инноваций» провели в Доме Правительства Московской области. В ее рамках специалисты обсудили роль лабораторной диагностики в клиническом маршруте пациента, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В число спикеров вошла заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова. Она представила доклад «От риска к контролю: лабораторный маршрут пациента. Диабет, сердечно-сосудистый и почечный риск в системе диспансеризации».

«За каждым лабораторным показателем стоит конкретный пациент. Сегодня важно не просто выявить отклонение в анализах, а обеспечить полный клинический маршрут: от оценки риска и уточнения диагноза до своевременного лечения и диспансерного наблюдения. Наша задача — сделать так, чтобы ни один пациент с выявленными факторами риска не остался без внимания, а каждый результат обследования становился основанием для конкретных действий», — подчеркнула она.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.

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