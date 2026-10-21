В Подмосковье провели научно-практическую конференцию «Форум лабораторных инноваций»

«За каждым лабораторным показателем стоит конкретный пациент. Сегодня важно не просто выявить отклонение в анализах, а обеспечить полный клинический маршрут: от оценки риска и уточнения диагноза до своевременного лечения и диспансерного наблюдения. Наша задача — сделать так, чтобы ни один пациент с выявленными факторами риска не остался без внимания, а каждый результат обследования становился основанием для конкретных действий», — подчеркнула она.