В Подмосковье рассказали, как цифровые сервисы помогают учителям снизить нагрузку

Подмосковные цифровые сервисы помогают учителям снизить нагрузку, например, «Цифровой помощник учителя» анализирует рукописные сочинения, диктанты и изложения и скоращает время проверки работ с 3 часов до 30 минут. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области .

Сервис выставляет предварительную оценку, которую учитель может подтвердить или изменить перед внесением результата в электронный журнал. Кроме того, «Ассистент преподавателя» помогает составлять планы занятий и отчеты, отдельно педагогам доступны онлайн-услуги для решения вопросов вне учебного процесса. На портале госуслуг Подмосковья они могут подать заявку на соципотеку в регионе, оформить заявление о проведении аттестации, получить компенсацию аренды жилья.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.