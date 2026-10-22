В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 22 октября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, они наблюдаются на Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не забывать о правилах дорожного движения и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.