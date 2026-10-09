В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке
В Комлесхозе Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В пятницу, 9 октября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — I класс, в Бородинском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском и Сергиево-Посадском — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
В предстоящие выходные, 10 и 11 октября, на большей части региона спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +11-17 градусов, ночью — +7-11. Синоптики обещают переменную облачность, дожди.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.