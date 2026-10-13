В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке
В комлесхозе Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В период со вторника по четверг, с 13 по 15 октября, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Подольском лесничестве — II класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +7-12 градусов, ночью — +5-9. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.