В Подмосковье разъяснили, кто отвечает за уборку подъезда и как контролировать качество

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разъяснило жителям многоквартирных домов, кто несет ответственность за уборку мест общего пользования и как проконтролировать качество этих работ.

За поддержание чистоты в подъездах отвечает управляющая организация (УО). Эта обязанность закреплена законодательно: соответствующие услуги уже включены в содержание общего имущества дома, а их стоимость учитывается в ежемесячной плате за жилищно‐коммунальные услуги. Дополнительные сборы с жильцов на уборку подъезда не допускаются.

В зону ответственности управляющей организации входят лестничные марши и межквартирные площадки, кабины и холлы лифтов, входная группа — крыльцо и тамбур, а также перила и оконные блоки.

Законодательство устанавливает четкий регламент уборки. Так, на двух нижних этажах влажное подметание лестничных площадок и маршей должно проводиться ежедневно. На этажах выше второго аналогичная процедура выполняется еженедельно. Кроме того, каждый день сотрудники УО обязаны подметать влажным веником зоны перед загрузочными клапанами мусоропроводов и мыть полы в кабинах лифтов.

Если заметили, что уборка проводится некачественно или не соответствует утвержденному графику, важно действовать последовательно. Сначала следует обратиться в управляющую организацию с письменным обращением, где подробно описать выявленные недостатки. Если после подачи заявления ситуация не изменилась, следующим шагом станет направление жалобы в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье отремонтируют около 2 тыс. многоквартирных домов.