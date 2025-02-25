В Подмосковье реализуют еще более 1,1 тыс. инвестпроектов

В Подмосковье реализуются более 1,1 тыс. инвестпроектов, регион является одним из самых инвестиционно-привлекательных в России. Об этом сообщает Московская областная Дума.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов уточнил, что более 320 из них — относятся к сфере импортозамещения.

Он также рассказал о мерах поддержки бизнеса, которые работают в регионе. Так, например, импортозамещающее производство можно размещать на участке менее 2 га. Кроме того, в 2024 году в Подмосковье ввели налоговый вычет для предприятий, которые безвозмездно передают оборудование образовательным организациям.

«Кроме того, мы продлили до конца 2026 года действия льгот для индивидуальных предпринимателей, а также для IT-организаций», — добавил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.