В Подмосковье с 1 июня было подано 859 заявок на жилищные сертификаты в рамках расселения аварийных домов

В Подмосковье с 1 июня от переселенцев из аварийных домов поступило 859 заявлений на получение жилищных сертификатов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Программа стартовала 1 июня. С 25 июля она была расширена: теперь в ней могут принять участие граждане, которые проживают в аварийных домах по договорам соцнайма.

Заявки на сертификаты подали жители 40 округов региона. С их помощью граждане смогут купить новое жилье в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года.

Подать заявку на сертификат можно до 1 сентября. Заявление подается в муниципальную администрацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько жителей переехали из аварийных домов в регионе в рамках госпрограммы с 2019 года.