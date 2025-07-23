В Подмосковье с начала 2025 года отремонтировали кровли 575 многоквартирных домов
Ремонт кровель провели в 575 МКД Подмосковья с начала года
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье с января текущего года были отремонтированы кровли 575 многоквартирных домов. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках реализации программы капремонта рабочие проводят кровельный ремонт в 56 округах региона.
Наибольшее число крыш с января было отремонтировано в Солнечногорске и Подольске — в 44 и 43 домах соответственно. В Серпухове и Одинцово отремонтировали по 40 крыш.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правительством региона и главами муниципалитетов перевод собраний собственников жилья в онлайн-формат.