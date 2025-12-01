В Подмосковье с начала 2025 года свыше 3,3 тыс. человек перевели дачные дома в статус жилых

В Подмосковье с начала 2025 года более 3,3 тыс. человек перевели дачные дома в статус жилых. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Как напомнили в ведомстве, ключевое условие перевода дачного дома в статус жилого — его соответствие нормам капитального строительства. В их числе — наличие фундамента, электричества, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции.

Чтобы сменить статус постройки, нужно получить техническое заключение о состоянии дома и после этого подать соответствующее заявление. Решение будет принято местным органом власти в течение 13 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным строительство жилья в регионе.