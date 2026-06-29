В Подмосковье с начала 2026 года бесплатный онкоскрининг прошли свыше 4 тыс. человек
Более 4 тыс. жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг с января
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье с начала 2026 года бесплатный скрининг в рамках Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи прошли свыше 4 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В ходе Дня открытых дверей, прошедшего в минувшую субботу, обследовались 506 человек, у 14 из них были выявлены подозрения на патологию, их направили на дополнительную диагностику», — рассказал зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Бесплатная диагностика в рамках Дня открытых дверей доступна всем совершеннолетним жителям. Подробная информация о работе онкологической службы Подмосковья доступна на онкопортале Минздрава региона.
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