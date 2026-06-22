В Подмосковье с начала 2026 года обучение в сфере ЖКХ прошли более 2,2 тыс. человек

В Подмосковье с начала 2026 года обучение в сфере ЖКХ на базе учебно-курсового комбината прошли более 2,2 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Обучение проходили специалисты ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Подготовка проводилась по специальностям слесарь-сантехник, аппаратчик ХВО, слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор котельной.

В центре обучаются не только новые специалисты. Также уже действующие профессионалы могут пройти повышение квалификации или профессиональную переподготовку. Так, 66 работников водоканалов и управляющих организаций прошли обучение по специальности слесарь‑сантехник. Еще 87 специалистов получили квалификацию по направлению оператор котельной.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с жителями Подольска модернизацию объектов теплоснабжения в округе.