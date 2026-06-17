Андрей Воробьев обсудил с жителями Подольска модернизацию объектов теплоснабжения в округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Подольский округ обсудил с жителям работу по модернизации объектов теплоснабжения в округе.

«У нас в Климовске реализована, пожалуй, самая большая программа по модернизации ЖКХ. Вы знаете, что мы кардинально обновили и саму котельную — это большой комплекс, и, конечно, до сих пор идет работа по перекладке сетей, чтобы все они были надежные», - сказал губернатор.

В 2023-2024 годах обновили котельные в Климовске, Шепчинках, Парковом микрорайоне. В 2025-м — 23 км сетей в Ново-Сырово, Шепчинках, Межшоссейном, Центральном, Парковом и других районах.

В 2026 году планируется обновить почти 30 км теплосетей и 15 котельных. Так, закольцуют с существующей системой котельные на Сосновой и Рощинской улицах. Также продолжается работа на котельной на Большой Серпуховской улице. Ремонтные работы затронут 202 многоквартирных дома и 38 социальных объектов. Качество теплоснабжения улучшится для 41 тыс. жителей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации коммунальных объектов в Чехове.