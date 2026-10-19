Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье с начала года благоустроили более 1 тыс. пешеходных коммуникаций в рамках программы «Пешком». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Всего в этом году в регионе планируется обустроить 1 043 пешеходные коммуникации. Работы завершены уже на 1 009 объектах. На 375 участках заменили плиточное покрытие асфальтобетонным, на 634 — создали новые пешеходные маршруты. Полностью план выполнили в 50 округах.

Сейчас работы продолжаются на 11 объектах. На 19 тропах благоустройство еще не началось.

Работы по благоустройству территорий проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что план благоустройства дворовых территорий в регионе выполнили на 91%.